Скільки українських біженців шукають роботу за кордоном
Джерело:EWL Group
Безліч українців евакуювалися у різні країни світу, зокрема до сусідніх Польщі, Чехії та Румунії. Більшість біженців має вищу освіту й, очевидно, можуть працевлаштуватися.
Скільки українців шукають роботу за кордоном
Чимало з них хочуть знайти роботу в цих державах. Про це свідчать результати дослідження EWL Group.
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У досліджені взяли участь 400 людей в кожній країні. В Польщі воно проходило від 23 березня до 3 квітня 2022 року, а в Чехії й Румунії – від 13 травня до 23 травня.
Так, згідно з результати опитування, українці, які виїхали за кордон здебільшого мають, вищу освіту. Наприклад, у Польщі 53% мають вищу освіту, а лише 8% – неповну. У Чехії та Румунії схожа ситуація 45% та 64% українців мають вищу освіту, а 15% та 6% неповну.
Водночас рівень знань місцевої мови є досить низьким серед українців в кожній з цих країн.
Чи планують українці працювати за кордоном
Більш ніж половина українців, які евакуювались до Польщі, Чехії та Румунії хочуть там працювати, а тих, хто планує отримати статус біженця, меншість.
В Польщі:
- 63% – шукають роботу;
- 20% – планують жити за свій кошт;
- 11% – не планують працювати;
- 6% – хочуть отримати статус біженця.
В Чехії:
- 52% – шукають роботу;
- 14% – планують жити за свій кошт;
- 27% – не планують працювати;
- 7% – хочуть отримати статус біженця.
В Румунії:
- 27% – шукають роботу;
- 9% – планують жити за свій кошт;
- 5% – не планують працювати;
- 59% – хочуть отримати статус біженця.