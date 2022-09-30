Скільки українських біженців шукають роботу за кордоном

Чимало з них хочуть знайти роботу в цих державах. Про це свідчать результати дослідження EWL Group.

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У досліджені взяли участь 400 людей в кожній країні. В Польщі воно проходило від 23 березня до 3 квітня 2022 року, а в Чехії й Румунії – від 13 травня до 23 травня.

Так, згідно з результати опитування, українці, які виїхали за кордон здебільшого мають, вищу освіту. Наприклад, у Польщі 53% мають вищу освіту, а лише 8% – неповну. У Чехії та Румунії схожа ситуація 45% та 64% українців мають вищу освіту, а 15% та 6% неповну.

Водночас рівень знань місцевої мови є досить низьким серед українців в кожній з цих країн.

Чи планують українці працювати за кордоном

Більш ніж половина українців, які евакуювались до Польщі, Чехії та Румунії хочуть там працювати, а тих, хто планує отримати статус біженця, меншість.

В Польщі:

63% – шукають роботу;

20% – планують жити за свій кошт;

11% – не планують працювати;

6% – хочуть отримати статус біженця.

В Чехії:

52% – шукають роботу;

14% – планують жити за свій кошт;

27% – не планують працювати;

7% – хочуть отримати статус біженця.

В Румунії:

27% – шукають роботу;

9% – планують жити за свій кошт;

5% – не планують працювати;

59% – хочуть отримати статус біженця.

Чи планують українці працювати за кордоном / Інфографіка EWL Group