Сколько украинцев ищут работу за границей

Многие из них хотят найти работу в этих государствах. Об этом свидетельствуют результаты исследования EWL Group.

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В исследовании приняли участие 400 человек в каждой стране. В Польше оно проходило с 23 марта по 3 апреля 2022 года, а в Чехии и Румынии – с 13 мая до 23 мая.

Так, согласно результатам опроса, украинцы, выехавшие за границу в большинстве своем имеют высшее образование. К примеру, в Польше 53% имеют высшее образование, а только 8% – неполное. В Чехии и Румынии схожая ситуация 45% и 64% украинцев имеют высшее образование, а 15% и 6% неполное.

В то же время уровень знаний местного языка достаточно низкий среди украинцев в каждой из этих стран.

Планируют ли украинцы работать за границей

Более половины украинцев, которые эвакуировались в Польшу, Чехию и Румынию, хотят там работать, а тех, кто планирует получить статус беженца, меньшинство.

В Польше:

63% – ищут работу;

20% – планируют жить за свой счет;

11% – не планируют работать;

6% – хотят получить статус беженца.

В Чехии:

52% – ищут работу;

14% – планируют жить за свой счет;

27% – не планируют работать;

7% – хотят получить статус беженца.

В Румынии:

27% – ищут работу;

9% – планируют жить за свой счет;

5% – не планируют работать;

59% – хотят получить статус беженца.