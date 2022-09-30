Сколько украинцев ищут работу за границей
Многие из них хотят найти работу в этих государствах. Об этом свидетельствуют результаты исследования EWL Group.
Читайте также Планируют ли украинцы вернуться домой из Польши, Чехии и Румынии: результаты опроса
В исследовании приняли участие 400 человек в каждой стране. В Польше оно проходило с 23 марта по 3 апреля 2022 года, а в Чехии и Румынии – с 13 мая до 23 мая.
Так, согласно результатам опроса, украинцы, выехавшие за границу в большинстве своем имеют высшее образование. К примеру, в Польше 53% имеют высшее образование, а только 8% – неполное. В Чехии и Румынии схожая ситуация 45% и 64% украинцев имеют высшее образование, а 15% и 6% неполное.
В то же время уровень знаний местного языка достаточно низкий среди украинцев в каждой из этих стран.
Планируют ли украинцы работать за границей
Более половины украинцев, которые эвакуировались в Польшу, Чехию и Румынию, хотят там работать, а тех, кто планирует получить статус беженца, меньшинство.
В Польше:
- 63% – ищут работу;
- 20% – планируют жить за свой счет;
- 11% – не планируют работать;
- 6% – хотят получить статус беженца.
В Чехии:
- 52% – ищут работу;
- 14% – планируют жить за свой счет;
- 27% – не планируют работать;
- 7% – хотят получить статус беженца.
В Румынии:
- 27% – ищут работу;
- 9% – планируют жить за свой счет;
- 5% – не планируют работать;
- 59% – хотят получить статус беженца.
Планируют ли украинцы работать за границей / Инфографика EWL Group