Скільки українських біженців планують залишитися у Чехії на найближчі роки: нове опитування

У Чехії спостерігається збільшення кількості українських біженців, які мають наміри залишитися в країні на найближчі 2 роки. Такі рішення стають наслідком тривалої війни в Україні та нестабільної ситуації в регіоні.

Рівень знання чеської мови серед дорослих та дітей покращується, тому не дивно, що українці хочуть вже влаштовувати своє життя там. Дізнайтеся детальніше, яка кількість біженців в Чехії не бажають повертатися в Україну.

Читайте також "Істотне зменшення": до популярної країни ЄС знизився потік біженців з України

Інтеграція українських біженців в Чехії

За даними опитування компанії PAQ Research, 58% українських біженців не планують повертатися до України протягом наступних двох років, що свідчить про їхню готовність до інтеграції у чеське суспільство.

Влітку 2024 року залишитися у Чехії на довший час планували 52% опитаних.

У Чехії залишається приблизно 310 тисяч біженців. Більш ніж половина з них хочуть залишитися принаймні ще на два роки. Йдеться про 180 тисяч осіб. Зважаючи на триваючу війну, не можна очікувати повернення більшості інших в Україну найближчим часом,

– зазначають автори дослідження.

Наголошується, що у листопаді 2023 року хотіли повернутися в Україну 37% респондентів, у червні – 44%. Біженці у віці о 29 років частіше планують залишитися в Чехії (65%), тоді як серед людей віком від 50 років такий намір озвучили 40% опитаних.

В Україну більше хочуть повернутися люди з низьким рівнем знання чеської мови (54%) та ті, хто має найнижчі доходи (47%).

У звіті також йдеться про те, що рівень знання чеської мови серед українських біженців покращується, особливо серед дітей. Проте, не всі діти добре інтегруються у шкільне середовище, а деякі біженці стикаються з дискримінацією у різних сферах життя. Зокрема, 80% українських дітей віком від 3 до 17 років можуть спілкуватися чеською мовою хоча б кількома реченнями, а 57% – у звичайних ситуаціях.

Скільки українських біженців планують залишитися у Чехії / Фото Unsplash

З якими викликами українці стикаються у Чехії?

Більша частина біженців стикалася зі словесними нападами через своє походження.

29% опитаних відчули дискримінацію при пошуку житла,

21% – при пошуку роботи,

18%відсотків – при пошуку лікаря,

36% зазначили, що не стикалися з дискримінацією.

У багатьох випадках, умови праці для біженців залишають бажати кращого. У листопаді 2023 року роботу мали лише 72% працездатних біженців, а у червні цей показник зменшився до 67%. Більшість з них змушені приймати нестабільні робочі графіки та працювати в невигідних умовах.

Половині доводиться працювати у вихідні або пізно ввечері. Близько 40% отримують меншу оплату, ніж чехи на тих самих посадах. А 30% беруть додаткову роботу, щоб прогодувати себе.

Нагадаємо, головна мета Чехії на 2024 рік – простимулювати інтеграцію українців. Про головні зміни до чеського законодавства, які варто врахувати українським громадянам – читайте за посиланням!