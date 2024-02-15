В уряді пов'язують це зі скороченням виплат і очікують продовження тенденції. Про це заявив міністр у справах дітей Родерік О'Горман.

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До Ірландії знизився потік біженців з України

Уряд Ірландії готується скоротити виплати для новоприбулих біженців з України та встановити нові правила проживання у державному житлі. Нову схему планують запровадити у лютому.

Зокрема, біженцям, які прибудуть до країни, виплачуватимуть 38,80 євро на тиждень, а не 220 євро, як тим, хто приїхав раніше. Також для них обмежать час безплатного проживання у готелях та іншому житлі від держави. Через 90 днів доведеться виїхати й орендувати житло самостійно. Тоді виплати підвищать.

Ми вже спостерігаємо значне зменшення кількості людей з України, які шукають тимчасового захисту. Кількість прибуттів зменшилася, і я думаю, що коли ми запровадимо нову систему пізніше цього місяця, ця тенденція збережеться,

– зазначив О'Горман.

Зауважимо, Ірландія надала тимчасовий захист понад 100 000 біженців з України. Якщо в кінці 2023 року щотижня до країни прибували приблизно 500 українців, то минулого тижня – лише 143 людини.

До Ірландії знизився потік біженців з України / Фото Unsplash

До речі, Ірландія – не єдина країна, що скорочує термін безкоштовного проживання. Раніше про схожі умови, які наберуть чинності з 1 вересня 2024 року, заявила і Чехія. Більше можна дізнатися за посиланням.

Ірландія відмовляється видавати Росії нові візи для працівників посольства

Уряд Ірландії відмовляється видавати візи російським дипломатам, які хочуть замінити нинішніх. Їх підозрюють у шпигунстві. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість працівників в російському посольстві в Дубліні скоротилася з 30 до 14. З них восьмеро – адміністративні співробітники й шестеро дипломатів.

Речник посольства РФ підтвердив, що торік Ірландія припинила видавати нові візи новим співробітникам посольства і відмовилася продовжувати акредитацію співробітникам, які вже перебувають у державі.