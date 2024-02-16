Уровень знания чешского языка среди взрослых и детей улучшается, поэтому неудивительно, что украинцы хотят уже устраивать свою жизнь там. Узнайте подробнее, какое количество беженцев в Чехии не желают возвращаться в Украину.

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Интеграция украинских беженцев в Чехии

По данным опроса компании PAQ Research, 58% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину в течение следующих двух лет, что свидетельствует об их готовности к интеграции в чешское общество.

Летом 2024 года остаться в Чехии на длительное время планировали 52% опрошенных.

В Чехии остается примерно 310 тысяч беженцев. Более половины из них хотят остаться по крайней мере еще на два года. Речь идет о 180 тысячах человек. Учитывая продолжающуюся войну, нельзя ожидать возвращения большинства других в Украину в ближайшее время,

– отмечают авторы исследования.

Отмечается, что в ноябре 2023 года хотели вернуться в Украину 37% респондентов, в июне – 44%. Беженцы в возрасте от 29 лет чаще планируют остаться в Чехии (65%), тогда как среди людей в возрасте от 50 лет такое намерение озвучили 40% опрошенных.

В Украину больше хотят вернуться люди с низким уровнем знания чешского языка (54%) и те, кто имеет самые низкие доходы (47%).

В отчете также говорится о том, что уровень знания чешского языка среди украинских беженцев улучшается, особенно среди детей. Однако, не все дети хорошо интегрируются в школьную среду, а некоторые беженцы сталкиваются с дискриминацией в различных сферах жизни. В частности, 80% украинских детей в возрасте от 3 до 17 лет могут общаться на чешском языке хотя бы несколькими предложениями, а 57% – в обычных ситуациях.

Сколько украинских беженцев планируют остаться в Чехии / Фото Unsplash

С какими вызовами украинцы сталкиваются в Чехии?

Большая часть беженцев сталкивалась со словесными нападениями из-за своего происхождения.

29% опрошенных почувствовали дискриминацию при поиске жилья,

21% – при поиске работы,

18% процентов – при поиске врача,

36% отметили, что не сталкивались с дискриминацией.

Во многих случаях, условия труда для беженцев оставляют желать лучшего. В ноябре 2023 года работу имели только 72% трудоспособных беженцев, а в июне этот показатель уменьшился до 67%. Большинство из них вынуждены принимать нестабильные рабочие графики и работать в невыгодных условиях.

Половине приходится работать в выходные или поздно вечером. Около 40% получают меньшую оплату, чем чехи на тех же должностях. А 30% берут дополнительную работу, чтобы прокормить себя.

Напомним, главная цель Чехии на 2024 год – простимулировать интеграцию украинцев. О главных изменениях в чешском законодательстве, которые стоит учесть украинским гражданам – читайте по ссылке!