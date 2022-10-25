Скільки українських біженців перебуває за кордоном через 8 місяців повномасштабної війни

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України спровокувало найбільшу міграційну кризу з часів Другої світової війни. Скільки ж зараз, через 8 місяців, українських біженців перебуває за кордоном.

Скільки українських біженців зараз перебуває за кордоном

З 24 лютого 2022 року, відколи почалася велика російсько-українська війна, Україну покинуло 9,3 мільйона осіб. Натомість додому встигли повернутися 7,4 мільйона українців. Відтак, наразі за кордоном перебуває 2,1 мільйона громадян України.

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Найбільшу хвилю біженців, які втікали з України у сусідні країни, зафіксували у березня 2022-го. Тоді за кордон виїхало майже 3 мільйони осіб. При цьому перший пік повернень біженців припав на травень. У цей місяць майже 1,4 мільйона українців приїхали назад в Україну.

За даними ООН, лише в Європі кількість біженців з України сягає 7,6 мільйона. З них 4,2 мільйона зареєструвалися та запросили прихисток і допомогу.

ТОП-10 країн, які прихистили українців на тлі війни

Польща – майже 42%;

Німеччина – майже 21%;

Чехія – близько 13%;

Італія – ​​4,6%;

Іспанія – 4,3%;

Болгарія – 4%;

Велика Британія – 3,9%;

Франція – 3,1%;

Австрія – 2,4%;

Нідерланди – 2,3.