Сколько украинских беженцев сейчас находится за границей

С 24 февраля 2022 года, когда началась великая российско-украинская война, Украину покинуло 9,3 миллиона человек. Зато домой успели вернуться 7,4 миллиона украинцев. Следовательно, сейчас за границей находится 2,1 миллиона граждан Украины .

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Наибольшую волну беженцев, бежавших из Украины в соседние страны, зафиксировали в марте 2022 года. Тогда за границу выехало около 3 миллионов человек. При этом первый пик возвращений беженцев пришелся на май. В этот месяц почти 1,4 миллиона украинцев приехали обратно в Украину.

По данным ООН, только в Европе количество беженцев из Украины составляет 7,6 миллиона. Из них 4,2 миллиона зарегистрировались и запросили убежище и помощь.

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