Сколько украинских беженцев сейчас находится за границей
С 24 февраля 2022 года, когда началась великая российско-украинская война, Украину покинуло 9,3 миллиона человек. Зато домой успели вернуться 7,4 миллиона украинцев. Следовательно, сейчас за границей находится 2,1 миллиона граждан Украины .
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Наибольшую волну беженцев, бежавших из Украины в соседние страны, зафиксировали в марте 2022 года. Тогда за границу выехало около 3 миллионов человек. При этом первый пик возвращений беженцев пришелся на май. В этот месяц почти 1,4 миллиона украинцев приехали обратно в Украину.
По данным ООН, только в Европе количество беженцев из Украины составляет 7,6 миллиона. Из них 4,2 миллиона зарегистрировались и запросили убежище и помощь.
ТОП-10 стран, приютивших украинцев на фоне войны
Польша – почти 42%;
Германия – почти 21%;
Чехия – около 13%;
Италия – 4,6%;
Испания – 4,3%;
Болгария – 4%;
Великая Британия – 3,9%;
Франция – 3,1%;
Австрия – 2,4%;
Нидерланды – 2,3.