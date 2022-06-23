Так, многие украинские беженцы направляются в Литву в поисках спасения от войны. И если у одних переселенцев есть родственники, друзья или знакомые, у которых могут остановиться, то другие в это время готовы самостоятельно арендовать жилье. Давайте разбираться, какая ситуация на литовском рынке недвижимости.

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Аренда квартир в Литве: предложения и цены.

По сравнению с другими странами Европы, жить в Литве не очень дорого. На примере Вильнюса расскажем, какие варианты аренды квартир доступны и сколько придется за них отдать денег за месяц.

Как и у всех столица (и не только), на стоимость влияет район города, удаленность от центра и, конечно, количество комнат. Кроме того, в курортных городах ценник будет зависеть еще и от туристического сезона, который, к слову, уже стартовал.

Словом, однокомнатная квартира в спальном районе Вильнюса будет стоить примерно 250 евро (свыше 7 500 гривен) в месяц, а трехкомнатная в центре литовской столицы обойдется уже в 600 евро (почти 18 500 гривен). Дешевле выйдет аренда комнаты – можно найти предложения за 100 – 150 евро (3 000 – 4 700 гривен).

Бесплатное жилье для беженцев из Украины

Наши граждане, оказавшиеся в Литве из-за российско-украинской войны, могут попытаться найти бесплатное жилье. Для этого нужно обратиться в мэрию города или центры для беженцев.

Кроме этого, объявления с бесплатным жильем появляются на этих сайтах:

Какие ценники в продуктовых магазинах Литвы

хлеб (500 граммов) – 31 гривна;

йогурт – 19 гривен;

молоко (1 литр) – 16 гривен;

домашний сыр (1 килограмм) – 115 гривен;

твердый творог (1 килограмм) – 380 гривен;

куриное филе (1 килограмм) – 145 гривен;

свинина (1 килограмм) – 175 гривен;

говядина (1 килограмм) – 190 гривен;

помидоры (1 килограмм) – 31 гривна;

огурцы (1 килограмм) – 62 гривны;

Обед в кафе обойдется в среднем 7 – 10 евро (до 300 гривен). А если запланировали поход в ресторан, то следует понимать, что там придется оставить 15 евро (свыше 450 гривен) на одного.