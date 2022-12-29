Скільки коштують продукти в Іспанії в грудні 2022 року: перелік з цінами
Джерело:BBC
Вирушаючи за кордон на тривалий термін, необхідно врахувати всі можливі витрати. Окрім дороги, проживання, оформлення документів, витрати на харчування становлять значну частину.
Іспанія входить у п'ятірку країн за кількістю українських біженців. Наразі там перебуває близько 160 тисяч наших громадян. Влада країни скасує податок на додану вартість на продукти. Все через високу інфляцію. Тож спробуємо з'ясувати, яка вартість продуктів у грудні 2022 року.
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Уряд Іспанії виділить 10 мільярдів євро на зниження вартості життя
Анонсовані заходи передбачають скасування податку на додану вартість на базові продукти – хліб, молоко, яйця, сир, фрукти, овочі та крупи – у розмірі 4%. Крім того, зменшиться ПДВ на олію та макаронні вироби – з 10% до 5%.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував одноразову виплату в розмірі 200 євро сім'ям із доходами нижче 27 000 євро на рік, щоб компенсувати ціни на продукти харчування. На це з бюджету країни виділять близько 4,2 мільйона євро.
Також іспанський уряд:
- продовжить знижку на ціни на електроенергію й газ, на сезонні квитки на громадський транспорт на пів року;
- заборонить скорочувати постачання енергії вразливим домогосподарствам до кінця 2023 року.
Загальний обсяг коштів, виділених урядом Іспанії для пом'якшення наслідків інфляції на тлі зростання цін на енергоносії. становить 45 мільярдів євро.
Скільки коштують продукти в Іспанії
За даними globalproductprices.com, вартість основних продуктів у грудні 2022-го наступна:
- борошно, 1 кілограм – 0,95 євро;
- рис, 1 кілограм – 1,35 євро;
- цукор, 1 кілограм – 1,4 євро;
- молоко, 1 літ – 0,95 євро;
- яйця, 12 штук – 3,32 євро;
- олія, 1 літр – 3,59 євро;
- яловичина, 1 кілограм – 13,99 євро;
- курятина, 1 кілограм – 4,5 євро.
- картопля, 1 кілограм – 1,1 євро;
- цибуля, 1 кілограм – 1,35 євро;
- морква, 1 кілограм – 1,38 євро;
- банани, 1 кілограм – 1,39 євро;
- яблука, 1 кілограм – 1,69 євро.
До слова, ціни в Іспанії вважаються нижчими, ніж в середньому по західній Європі, зокрема, ніж у Франції та Італії.