Згідно з результатами, 47% в середньому готові витратити від 51 до 100 злотих на один подарунок. При цьому майже третина респондентів планують дарувати подарунки 4 – 5 особам.

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Витрати поляків на різдвяні подарунки у 2022 році

Так, якщо майже половина опитаних готові виділити до 100 злотих на один презент, то 27% розраховують на суму 101 – 200 злотих. На цьогорічний подарунок витратять менш як 50 злотих 12% поляків. А 6% респондентів готові заплатити від 301 до 400 злотих за один подарунок. Один із сотні вказав суму від 401 до 500 злотих, стільки ж респондентів витратять на один подарунок понад 500 злотих. Кожен двадцятий ще не знає, скільки він витратить.

Звіт також показує, що поляки найчастіше (31%) планують дарувати подарунки 4 – 5 особам. При цьому 22% даруватимуть презенти 6 – 7 особам. 17% респондентів підготують подарунки для 2 – 3 осіб, а 13% зроблять понад 10 подарунків.

За словами головного економіста BLIX Group Кшиштофа Лучака, в часи високої інфляції все важче купити подарунок вартістю нижче 50 злотих.

50 – 100 злотих – це діапазон, у якому ми найчастіше купуємо подарунки, а з урахуванням середньої кількості подарунків, загалом цього року поляки витратять на презенти в середньому близько 500 злотих,

– зазначив економіст.

Що найчастіше дарують поляки

Серед найпопулярніших різдвяних подарунків жителі Польщі вказали косметику (64%), іграшки (57%) та солодощі (45%). 40% обрали одяг на подарунок. Серед опитаних 29% обрали духи, а 16% вказали прикраси.

Зростання популярності косметики стосовно інших категорій може свідчити про те, що поляки почали затягувати пояси. Вони рідше купують, наприклад, парфуми, які зазвичай дорожчі,

– додав Кшиштоф Лучак.

В цьогорічному опитуванні взяли участь 1105 респондентів.