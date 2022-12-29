Іспанія входить у п'ятірку країн за кількістю українських біженців. Наразі там перебуває близько 160 тисяч наших громадян. Влада країни скасує податок на додану вартість на продукти. Все через високу інфляцію. Тож спробуємо з'ясувати, яка вартість продуктів у грудні 2022 року.

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