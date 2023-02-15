Тлустий четвер 2023: скільки полякам доведеться заплатити за пампухи – ціни напередодні свята

Улюблене свято всіх гурманів – Жирний або Тлустий четвер – цього року припадає на 16 лютого. Це єдиний день у році, коли поляки та гості країни можуть з'їсти пампухів безмежну кількість. На жаль, високі ціни торкнулися і цих ласощів.

Так, за традиційний пампух потрібно буде заплатити набагато більше, ніж рік тому. Детальніше про вартість пончиків на Тлустий четвер 2023 у найвідоміших кондитерських Польщі – читайте далі.

Більше про свято Жирний четвер: чому і як поляки об'їдаються пончиками у найсолодший день року

Скільки доведеться віддати за пампухи на Тлустий четвер 2023

Кондитерська майстерня "Zagoździński" у Варшаві

Тут один пампушок коштує 4,50 злотих. Рік тому було дешевше на цілий злотий. Власник каже, що ціну підняли кілька місяців тому.

Кондитерська "Cichowscy" у Кракові

Також на один злотий подорожчав пончик у краківському ресторані. Цього року він коштує 5,50 злотих.

Кондитерська "Pod Trumienką" у Вроцлаві

Ціни на пампушки коливаються від 3,90 до 4,40 злотих залежно від обраної начинки.

Кондитерська "Pellowski" в Гданську

Ціни на пончики стартують від 4,80 злотих за штуку. Найдорожчий пончик у "Pellowski" коштує 7 злотих.

Кондитерська "Miś" в Лодзі

Вартість пончиків коливається від 5 до 6 злотих за штуку. За рік вони додали у ціні приблизно 0,50 злотих.

Кондитерська "Słodki Słony" у Варшаві

Тут заплатити за пончик потрібно буде аж 18 злотих – на 3 злотих більше, ніж рік тому, і на 7 злотих більше, ніж у 2021 році. На ваш вибір пампушки з трояндовою, малиновою, сливово-шоколадною і яєчною начинками.

Кондитерська Blikle у Варшаві

У відомому варшавському ресторані пончик сьогодні коштує 6,90 злотих, на вибір: з трояндою, сливовим варенням або карамеллю з сіллю.

Жителі Польщі люблять Свято пампуха. Щороку перед кондитерськими шикуються черги, а дослідження показують, що у цей день по всій країні можна з’їсти до 100 мільйонів пампухів. Але, як видно зі свіжих даних, середня вартість буде вищою за минулорічну, і в хороших кондитерських становить приблизно 5 злотих за штуку. Усе через інфляцію та зростання собівартості продукції.