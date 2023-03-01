Швидка – це дорого: скільки коштує екстрений виклик медиків у Чехії

Лікування в Європі – не з дешевих. А тому там популярні і часто обов'язкові медичні страховки.

І Чехія – не виключення. Зокрема, за виклик швидкої потрібно буде заплатити кругленьку суму. У деяких випадках усі витрати покриває страхова, а за невиправданий виклик медиків доведеться віддати гроші з власного гаманця.

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Виклик швидкої – це досить дорого в Чехії

Виклик швидкої відшкодовується страховою компанією, але це справді зовсім не дешево. Вартість послуг залежить від типу виклику:

5000 крон – якщо швидка приїхала, зробила укол і поїхала;

– якщо швидка приїхала, зробила укол і поїхала; 10 000 крон – якщо швидка привезла пацієнта до лікарні;

– якщо швидка привезла пацієнта до лікарні; 15 000 крон – якщо пацієнту було надано допомогу на місці.

Швидка у Чехії приїжджає лише в екстрених випадках. Якщо людина може доїхати до лікарні на таксі, то виклик медиків ніхто не компенсує. А якщо людині дуже погано, настала екстрена ситуація, то страхова компанія повністю оплачує виклик.

Для цього треба пред'явити поліс медстрахування, картку і фактуру, яку заповнює швидка допомога. Усі документи потрібно якнайшвидше надати страховій компанії.