И Чехия – не исключение. В частности, за вызов скорой нужно будет заплатить кругленькую сумму. В некоторых случаях все расходы покрывает страховая, а за неоправданный вызов медиков придется отдать деньги из собственного кошелька.

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Вызов скорой – это довольно дорого в Чехии

Вызов скорой возмещается страховой компанией, но это действительно совсем не дешево. Стоимость услуг зависит от типа вызова:

5000 крон – если скорая приехала, сделала укол и уехала;

– если скорая приехала, сделала укол и уехала; 10 000 крон – если скорая привезла пациента в больницу;

– если скорая привезла пациента в больницу; 15 000 крон – если пациенту была оказана помощь на месте.

Скорая в Чехию приезжает только в экстренных случаях. Если человек может доехать до больницы на такси, вызов медиков никто не компенсирует. А если человеку очень плохо, наступила экстренная ситуация, страховая компания полностью оплачивает вызов.

Для этого нужно предъявить полис медстрахования, карточку и фактуру, которую заполняет скорая помощь. Все документы нужно как можно скорее предоставить страховой компании.