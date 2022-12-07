Скільки коштуватиме різдвяна вечеря в різних країнах світу цьогоріч

Інфляція добряче б'є по гаманцях покупців з усього світу. І аналітики з'ясували, жителям яких країн доведеться заплатити найбільше за святковий стіл на Різдво та де різдвяна вечеря обійдеться найдешевше.

Так, експерти з інвестиційної компанії eToro дослідили ціни в місцевих супермаркетах 12 країн на трьох континентах. До уваги брали вартість продуктів, необхідних для приготування традиційних різдвяних страв в кожній з країн.

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Сім'ї у всьому світі відчувають наслідки високої інфляції. Наше глобальне дослідження показує, як вона відіб'ється на традиційній святковій вечері,

– сказав один із керівників компанії Бен Лейдер.

Скільки коштуватиме різдвяна вечеря для сімей з різних куточків світу

Німецькі сім’ї цього року можуть зіткнутися з найдорожчою різдвяною вечерею у світі. Відтак, типова страва на Різдво у Німеччині – печена гусяча грудка з гарніром, а також беконом, яблуками та цибулею, коштуватиме сім'ї з чотирьох осіб 66,70 євро (майже 2600 гривень).

При цьому традиційна різдвяна їжа жителям Румунії для чотирьох осіб обійдеться приблизно у 26 євро (1000 гривень). Серед румунів на Різдво заведено готувати сармале з мамалигою – страва, яка схожа на голубці (фарш з рису і м'яса, запечений у дрібному капустяному або виноградному листі).

Вартість вечері на Різдво в різних країнах світу: повний рейтинг