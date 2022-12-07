Так, эксперты инвестиционной компании eToro исследовали цены в местных супермаркетах 12 стран на трех континентах. Учитывали стоимость продуктов, необходимых для приготовления традиционных рождественских блюд в каждой из стран.

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Семьи по всему миру ощущают последствия высокой инфляции. Наше глобальное исследование показывает, как она отразится на традиционном праздничном ужине,

– сказал один из руководителей компании Бен Лейдер.

Сколько будет стоить рождественский ужин для семей из разных уголков мира

Немецкие семьи в этом году могут столкнуться с самым дорогим рождественским ужином в мире. Следовательно, типичное блюдо на Рождество в Германии – печеный гусиный ком с гарниром , а также беконом, яблоками и луком, будет стоить семье из четырех человек 66,70 евро (почти 2600 гривен).

При этом традиционная рождественская еда для жителей Румынии для четырех человек обойдется примерно в 26 евро (1000 гривен). Среди румын на Рождество принято готовить сармале с мамалыгой – блюдо, похожее на голубцы (фарш из риса и мяса, запеченный в мелких капустных или виноградных листьях).

Стоимость ужина на Рождество в разных странах мира: полный рейтинг