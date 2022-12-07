Так, эксперты инвестиционной компании eToro исследовали цены в местных супермаркетах 12 стран на трех континентах. Учитывали стоимость продуктов, необходимых для приготовления традиционных рождественских блюд в каждой из стран.
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Семьи по всему миру ощущают последствия высокой инфляции. Наше глобальное исследование показывает, как она отразится на традиционном праздничном ужине,
– сказал один из руководителей компании Бен Лейдер.
Сколько будет стоить рождественский ужин для семей из разных уголков мира
Немецкие семьи в этом году могут столкнуться с самым дорогим рождественским ужином в мире. Следовательно, типичное блюдо на Рождество в Германии – печеный гусиный ком с гарниром, а также беконом, яблоками и луком, будет стоить семье из четырех человек 66,70 евро (почти 2600 гривен).
При этом традиционная рождественская еда для жителей Румынии для четырех человек обойдется примерно в 26 евро (1000 гривен). Среди румын на Рождество принято готовить сармале с мамалыгой – блюдо, похожее на голубцы (фарш из риса и мяса, запеченный в мелких капустных или виноградных листьях).
Стоимость ужина на Рождество в разных странах мира: полный рейтинг
- Германия – гусиная грудинка с гарниром – 2579 гривен;
- Испания – индейка с гарниром – 2354 гривен;
- Италия – тортелине в бульоне – 1840 гривен;
- Нидерланды – рулеты из свинины – 1742 гривен;
- США – индейка с гарниром – 1715 гривен;
- Франция – индейка с гарниром – 1589 гривен;
- Австралия – барбекю – 1345 гривен;
- Дания – жареная свинина – 1325 гривен;
- Великобритания – индейка с гарниром – 1250 гривен;
- Польша – вареники с квашеной капустой и грибами – 1175 гривен;
- Норвегия – жареная свинина – 1036 гривен;
- Румыния – сармале с мамалыгой – 1000 гривен.