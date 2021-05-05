Більше за зарплати українців: скільки коштує послати поліцейського у Німеччині

На зауваження поліцейських люди інколи відповідають доволі грубо. Жителі Німеччини – не виняток. У різних містах Німеччини є чинними різні суми штрафів за образу поліцейського.

Нещодавно голова профспілки німецьких поліцейських Райнер Вендт заявив, що люди стали більш нервовими й агресивними через карантинні обмеження. Багато жителів країни ігнорують обов'язкове носіння масок і нехтують дотриманням безпечної соціальної дистанції, а на відповідні коментарі поліцейських реагують образами. За адресовані правоохоронцям нецензурні жести або лайку у Німеччині доведеться заплатити велику суму грошей, тож краще стримати свої емоції, якщо це можливо.

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Штрафи за жести

Згідно з німецькими законами, за показаний поліцейському середній палець у Мюнхені людину можуть оштрафувати на 5 тисяч євро (близько 168, 25 тисяч гривень). У Берліні за такий вчинок є шанс отримати штраф на суму 1 тисяча євро (33,65 тисячі гривень).

Комбінація з трьох пальців, знана у народі як "дуля", є приводом для штрафу у розмірі 20 євро (673 гривні).

Штрафи за лайку

Що стосується вербальних образ працівників поліції, то за вживання нецензурної лексики поліцейські можуть виписати штрафи на суму від 200 євро (6,73 тисячі гривень).



У Німеччині за образу поліцейського доведеться заплатити велику суму штрафу / Фото Unsplash

Якщо суд визнає, що правоохоронця образили вкрай грубо, то адміністративне покарання може значно збільшитися.