Недавно председатель профсоюза немецких полицейских Райнер Вендт заявил, что люди стали более нервными и агрессивными из-за карантинных ограничений. Многие жители страны игнорируют обязательное ношение масок и пренебрегают соблюдением безопасной социальной дистанции, а на соответствующие комментарии полицейских реагируют оскорблениями. За адресованные правоохранителям нецензурные жесты или слова в Германии придется заплатить большую сумму денег, поэтому лучше сдержать свои эмоции, если это возможно.
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Штрафы за жесты
Согласно немецким законам, за показанный полицейскому средний палец в Мюнхене человека могут оштрафовать на 5 тысяч евро (около 168, 25 тысяч гривен). В Берлине за такой поступок есть шанс получить штраф в размере 1 тысяча евро (33,65 тысячи гривен).
Комбинация из трех пальцев, известная в народе как "шиш", является поводом для штрафа в размере 20 евро (673 гривен).
Штрафы за ругань
Что касается вербальных оскорблений полицейских, то за употребление нецензурной лексики полицейские могут выписать штрафы на сумму от 200 евро (6,73 тысячи гривен).
В Германии за оскорбление полицейского придется заплатить большую сумму штрафа / Фото Unsplash