Недавно председатель профсоюза немецких полицейских Райнер Вендт заявил, что люди стали более нервными и агрессивными из-за карантинных ограничений. Многие жители страны игнорируют обязательное ношение масок и пренебрегают соблюдением безопасной социальной дистанции, а на соответствующие комментарии полицейских реагируют оскорблениями. За адресованные правоохранителям нецензурные жесты или слова в Германии придется заплатить большую сумму денег, поэтому лучше сдержать свои эмоции, если это возможно.

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Штрафы за жесты

Согласно немецким законам, за показанный полицейскому средний палец в Мюнхене человека могут оштрафовать на 5 тысяч евро (около 168, 25 тысяч гривен). В Берлине за такой поступок есть шанс получить штраф в размере 1 тысяча евро (33,65 тысячи гривен).

Комбинация из трех пальцев, известная в народе как "шиш" , является поводом для штрафа в размере 20 евро (673 гривен).

Штрафы за ругань

Что касается вербальных оскорблений полицейских, то за употребление нецензурной лексики полицейские могут выписать штрафы на сумму от 200 евро (6,73 тысячи гривен).

Если суд признает, что полицейского оскорбили крайне грубо, то административное наказание может значительно увеличиться.