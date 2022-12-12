Так, рекордна інфляція в Європі та зростання цін на електроенергію повпливали, серед іншого, і на вартість обіду. Якщо на початку цього року середній чек у ресторані становив 157 крон, то тепер відвідувачі платитимуть на 22 крони більше, тобто 179,30 крони (287 гривень).

Читайте також Громадський транспорт в Польщі: де придбати проїзні та як ними користуватися

Скільки коштує обід в ресторанах Чехії

Зараз найдорожче харчування у чеських закладах – для жителів і гостей Праги та Центральної Богемії, де обід обійдеться у 199 крон (близько 320 гривень). За рік ця вартість у столиці Чехії зросла на 42 крони.

Найдешевше можна поїсти в одному з найменш населених регіонів країни – Височині. Відтак, найдоступніші обідні меню були у Їглаві – 159 крон (255 гривень). Також відносно невисокі ціни встановлені в Устецькому краї та Карлових Варах.

Автори дослідження зазначають, що обідні меню є основною статтею доходу більшості чеських ресторанів. Власники закладів скаржаться, що епідемія коронавірусу змінила звички мешканців. Вони дедалі частіше купують страви на винос. Для закладів це дуже погано, оскільки позбавляє їхнього доходу з продажу напоїв.

Є ще й інша проблема – багато постійних клієнтів перестали приходити взагалі. На тлі високої інфляції люди шукають можливість заощадити та більше стали готувати вдома.