Так, рекордная инфляция в Европе и рост цен на электроэнергию повлияли, среди прочего, и на стоимость обеда. Если в начале этого года средний чек в ресторане составлял 157 крон, то теперь посетители будут платить на 22 кроны больше, то есть 179,30 кроны (287 гривен).

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Сколько стоит обед в ресторанах Чехии

Теперь самое дорогое питание в чешских заведениях – для жителей и гостей Праги и Центральной Богемии, где обед обойдется в 199 крон (около 320 гривен). За год эта стоимость в столице Чехии выросла на 42 кроны.

Дешевле всего можно поесть в одном из наименее населенных регионов страны – Высочине. Следовательно, самые доступные обеденные меню были в Иглаве – 159 крон (255 гривен). Также относительно невысокие цены установлены и в Устецком крае и Карловых Варах.

Авторы исследования отмечают, что обеденное меню является основной статьей дохода большинства чешских ресторанов. Владельцы заведений жалуются, что эпидемия коронавируса изменила привычки жителей. Они все чаще покупают блюда на вынос. Для заведений это очень плохо, поскольку лишает их дохода от продажи напитков.

Есть еще и другая проблема – многие постоянные клиенты перестали приходить вообще. На фоне высокой инфляции люди ищут возможность сэкономить и стали чаще готовить дома.