Цінні знання: скільки коштує навчання в польських університетах

Все більше українців хочуть навчатися за кордоном. Через доступність навчання та близькість з Україною студенти найчастіше обирають Польщу. Розповідаємо, в яку суму обійдеться здобуття вищої освіти у цій країні.

Вартість навчання в університетах Польщі залежить обраного освітнього закладу та фаху, а також від мови викладання. При вступі потрібно зробити реєстраційний внесок.

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Ягеллонський університет

Ягеллонський університет / Фото panpolski.com.ua

За весь бакалаврат у Ягеллонському університеті потрібно заплатити такі суми:

Математика – 18 000 злотих (3 947 євро);

Астрологія – 18 600 злотих (4 079 євро);

Нейробіологія – 19 500 злотих (4 275 євро);

Філологія – 26 700 – 39 600 злотих (5 854 – 8 683 євро);

Право – 23 200 злотих (5 087 євро);

Міжнародні відносини, журналістика – 24 600 злотих (5 394 євро);

Нацбезпека – 30 000 злотих (6 578 євро);

Вроцлавська політехніка

Реєстраційний внесок – 100 злотих. Це близько 22 євро.

Вроцлавська політехніка / Фото polcentrum.com

Вартість навчання (за рік) у Вроцлавській політехніці є однаковою для різних спеціальностей :

Робототехніка – 2 500 євро;

Електроніка – 2 500 євро;

Кібербезпека – 2 500 євро;

Біотехнології – 2 500 євро;

Архітектура – 2 500 євро;

Будівництво – 2 500 євро;

Телекомунікації – 2 500 євро;

Авіація, космонавтика та транспорт – 2 500 євро.

Варшавський університет

Вступний внесок складає від 85 до 150 злотих (від 19 до 33 євро).

Варшавський університет / Фото osvitapol.info

Вартість навчання (за рік):

Право – 2 000 євро;

Економіка – 2 200 євро;

Журналістика і медіадослідження – 3 000 євро;

Інформатика – 3 300 євро;

Біоінформатика – 3 300 євро;

Математика - 3 300 євро;

Філологія – 4 000 євро;

Біологія – 4 200 євро.

Варшавський політехнічний університет

Реєстраційний внесок складає 80 злотих (17,5 євро).

Варшавський політехнічний університет / Фото osvitapol.info

Навчання у цьому закладі є безплатним для тих, хто має Карту поляка або знає польську мову на рівні С1. За інших обставин українцям доведеться претендувати лише на платне навчання.

Ціна навчання (за рік):

Автомобільна мехатроніка – 3 100 євро;

Системи телекомунікації – 4 000 євро.

Архітектура – 4 000 євро;

Будівництво та цивільна інженерія – 4 000 євро;

Комп'ютерні технології – 4 200 євро.

Лодзький університет

Реєстраційний внесок встановлений у розмірі 200 євро.

Лодзький університет / Фото osvitapol.info

У Лодзському університеті тариф однаковий для усіх факультетів:

Міжнародні відносини – 1 250 євро;

Менеджмент – 1 250 євро;

Економіка – 1 250 євро;

Інформатика – 1 250 євро;

Нанотехнології – 1 250 євро.

Університет Адама Міцкевича

Реєстраційний внесок – 120 євро.

Університет Адама Міцкевича / Фото osvitapol.info

Тут теж однакова вартість навчання для усіх дисциплін (за семестр):

Біологія – 3 000 злотих (близько 659 євро);

Політологія – 3 000 злотих (близько 659 євро);

Філологія – 3 000 злотих (близько 659 євро);

Журналістика – 3 000 злотих (близько 659 євро);

Соціальні науки – 3 000 злотих (близько 659 євро).

Вступний внесок становить 85 злотих.

Нагадуємо, що Університет імені Адама Міцкевича (UAM), що в Познані, нещодавно опинився у центрі скандалу. Полякам дуже не сподобалося те, що до закладу вступили багато іноземців, насамперед громадян України та Білорусі. Місцеві жителів повісили біля вишу плакат з надписом "Університет для поляків" та обурювалися на форумах і в соцмережах.