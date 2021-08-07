Стоимость обучения в университетах Польши зависит избранное образовательного учреждения и профессии, а также от языка преподавания. При поступлении нужно сделать регистрационный взнос.

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Ягеллонский университет

Ягеллонский университет / Фото panpolski.com.ua

За весь бакалавриат в Ягеллонском университете нужно заплатить такие суммы:

Математика – 18 000 злотых (3 947 евро);

Астрология – 18 600 злотых (4 079 евро);

Нейробиология – 19 500 злотых (4 275 евро);

Филология – 26 700 – 39 600 злотых (5 854 – 8 683 евро);

Право – 23 200 злотых (5 087 евро);

Международные отношения, журналистика – 24 600 злотых (5 394 евро);

Нацбезопасность – 30 000 злотых (6 578 евро);

Регистрационный взнос – 100 злотых. Это около 22 евро.

Вроцлавская политехника

Вроцлавская политехника / Фото polcentrum.com

Стоимость обучения (в год) во Вроцлавской политехнике одинакова для разных специальностей:

Робототехника – 2 500 евро;

Электроника – 2 500 евро;

Кибербезопасность – 2 500 евро;

Биотехнологии – 2 500 евро;

Архитектура – 2 500 евро;

Строительство – 2 500 евро;

Телекоммуникации – 2 500 евро;

Авиация, космонавтика и транспорт – 2 500 евро.

Вступительный взнос составляет от 85 до 150 злотых (от 19 до 33 евро).

Варшавский университет

Варшавский университет / Фото osvitapol.info

Стоимость обучения (в год):

Право – 2 000 евро;

Экономика – 2 200 евро;

Журналистика и медиа – 3 000 евро;

Информатика – 3 300 евро;

Биоинформатика – 3 300 евро;

Математика – 3 300 евро;

Филология – 4 000 евро;

Биология – 4 200 евро.

Регистрационный взнос составляет 80 злотых (17,5 евро).

Варшавский политехнический университет

Варшавский политехнический университет / Фото osvitapol.info

Обучение в этом заведении может б ы ть бесплатным для тех, кто имеет Карту поляка или знает польский язык на уровне С1. При других обстоятельствах украинцам придется претендовать только на платное обучение.

Стоимость обучения (в год):

Автомобильная мехатроника – 3 100 евро;

Системы телекоммуникации – 4 000 евро.

Архитектура – 4 000 евро;

Строительство и гражданская инженерия – 4 000 евро;

Компьютерные технологии – 4 200 евро.

Регистрационный взнос установлен в размере 200 евро.

Лодзинский университет

Лодзинский университет / Фото osvitapol.info

В Лодзинское университете тариф одинаков для всех факультетов:

Международные отношения – 1 250 евро;

Менеджмент – 1 250 евро;

Экономика – 1 250 евро;

Информатика – 1 250 евро;

Нанотехнологии – 1 250 евро.

Регистрационный взнос – 120 евро.

Университет Адама Мицкевича

Университет Адама Мицкевича / Фото osvitapol.info

Здесь тоже одинаковая стоимость обучения для всех дисциплин (за семестр):

Биология – 3 000 злотых (около 659 евро);

Политология – 3 000 злотых (около 659 евро);

Филология – 3 000 злотых (около 659 евро);

Журналистика – 3 000 злотых (около 659 евро);

Социальные науки – 3 000 злотых (около 659 евро).

Вступительный взнос составляет 85 злотых.