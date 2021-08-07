Стоимость обучения в университетах Польши зависит избранное образовательного учреждения и профессии, а также от языка преподавания. При поступлении нужно сделать регистрационный взнос.
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Ягеллонский университет
Ягеллонский университет / Фото panpolski.com.ua
За весь бакалавриат в Ягеллонском университете нужно заплатить такие суммы:
- Математика – 18 000 злотых (3 947 евро);
- Астрология – 18 600 злотых (4 079 евро);
- Нейробиология – 19 500 злотых (4 275 евро);
- Филология – 26 700 – 39 600 злотых (5 854 – 8 683 евро);
- Право – 23 200 злотых (5 087 евро);
- Международные отношения, журналистика – 24 600 злотых (5 394 евро);
- Нацбезопасность – 30 000 злотых (6 578 евро);
Вроцлавская политехника
Вроцлавская политехника / Фото polcentrum.com
Стоимость обучения (в год) во Вроцлавской политехнике одинакова для разных специальностей:
- Робототехника – 2 500 евро;
- Электроника – 2 500 евро;
- Кибербезопасность – 2 500 евро;
- Биотехнологии – 2 500 евро;
- Архитектура – 2 500 евро;
- Строительство – 2 500 евро;
- Телекоммуникации – 2 500 евро;
- Авиация, космонавтика и транспорт – 2 500 евро.
Варшавский университет
Варшавский университет / Фото osvitapol.info
Стоимость обучения (в год):
- Право – 2 000 евро;
- Экономика – 2 200 евро;
- Журналистика и медиа – 3 000 евро;
- Информатика – 3 300 евро;
- Биоинформатика – 3 300 евро;
- Математика – 3 300 евро;
- Филология – 4 000 евро;
- Биология – 4 200 евро.
Варшавский политехнический университет
Варшавский политехнический университет / Фото osvitapol.info
Обучение в этом заведении может быть бесплатным для тех, кто имеет Карту поляка или знает польский язык на уровне С1. При других обстоятельствах украинцам придется претендовать только на платное обучение.
Стоимость обучения (в год):
- Автомобильная мехатроника – 3 100 евро;
- Системы телекоммуникации – 4 000 евро.
- Архитектура – 4 000 евро;
- Строительство и гражданская инженерия – 4 000 евро;
- Компьютерные технологии – 4 200 евро.
Лодзинский университет
Лодзинский университет / Фото osvitapol.info
В Лодзинское университете тариф одинаков для всех факультетов:
- Международные отношения – 1 250 евро;
- Менеджмент – 1 250 евро;
- Экономика – 1 250 евро;
- Информатика – 1 250 евро;
- Нанотехнологии – 1 250 евро.
Университет Адама Мицкевича
Университет Адама Мицкевича / Фото osvitapol.info
Здесь тоже одинаковая стоимость обучения для всех дисциплин (за семестр):
- Биология – 3 000 злотых (около 659 евро);
- Политология – 3 000 злотых (около 659 евро);
- Филология – 3 000 злотых (около 659 евро);
- Журналистика – 3 000 злотых (около 659 евро);
- Социальные науки – 3 000 злотых (около 659 евро).
Напоминаем, что Университет имени Адама Мицкевича (UAM), что в Познани, недавно оказался в центре скандала. Полякам очень не понравилось то, что в заведение вступили много иностранцев, прежде всего граждан Украины и Беларуси. Местные жители повесили у вуза плакат с надписью "Университет для поляков" и писали возмущения на форумах и в соцсетях.