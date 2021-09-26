Закордон 24 проаналізував ціни на найпопулярніші серед українців напрямки навчання. Скільки в середньому коштує рік бакалаврату у польських вишах, залежно від спеціальності, – далі у матеріалі.
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Середня вартість одного року денної форми навчання на бакалавраті у польських вишах: порівняльна таблиця спеціальностей
|Напрямок
|Середня ціна року навчання у злотих
|Вартість у гривнях (орієнтовно)
|Адміністрування
|8 900
|60 520
|Англійська філологія
|5 500
|37 400
|Архітектура
|10 680
|72 620
|Будівництво
|6 720
|45 700
|Дизайн інтер'єрів
|11 800
|80 240
|Дієтологія
|5 800
|39 440
|Економіка
|12 800
|87 050
|Косметологія
|7 040
|47 870
|Логістика
|6 820
|46 380
|Машинобудування
|6 360
|43 250
|Менеджмент та виробнича інженерія
|6 360
|43 250
|Міжнародні відносини
|7 400
|50 320
|Педагогіка
|5 500
|37 400
|Право
|10 800
|73 440
|Психологія
|7 810
|53 110
|Управління
|12 800
|87 050
|Фінанси
|12 800
|87 050
|Швидка медична допомога
|6 800
|46 240
Медичні спеціальності
Найдорожчими у польських вишах традиційно залишаються медичні спеціальності. До слова, вартість навчання за одним і тим же напрямком може сильно відрізнятись, у залежності від університету.
Сілезький медичний університет:
- медицина – 33 500 злотих за рік;
- стоматологія – 40 000 злотих за рік.
Варшавський медичний університет:
- медицина і стоматологія – по 43 000 злотих за рік.
Медичний університет у Білостоці:
- фармацевтика – 16 000 злотих за рік;
- медицина і стоматологія – по 40 000 злотих за рік.