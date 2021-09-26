Закордон 24 проаналізував ціни на найпопулярніші серед українців напрямки навчання. Скільки в середньому коштує рік бакалаврату у польських вишах, залежно від спеціальності, – далі у матеріалі.

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Середня вартість одного року денної форми навчання на бакалавраті у польських вишах: порівняльна таблиця спеціальностей

Напрямок Середня ціна року навчання у злотих Вартість у гривнях (орієнтовно)
Адміністрування 8 900 60 520
Англійська філологія 5 500 37 400
Архітектура 10 680 72 620
Будівництво 6 720 45 700
Дизайн інтер'єрів 11 800 80 240
Дієтологія 5 800 39 440
Економіка 12 800 87 050
Косметологія 7 040 47 870
Логістика 6 820 46 380
Машинобудування 6 360 43 250
Менеджмент та виробнича інженерія 6 360 43 250
Міжнародні відносини 7 400 50 320
Педагогіка 5 500 37 400
Право 10 800 73 440
Психологія 7 810 53 110
Управління 12 800 87 050
Фінанси 12 800 87 050
Швидка медична допомога 6 800 46 240

Медичні спеціальності

Найдорожчими у польських вишах традиційно залишаються медичні спеціальності. До слова, вартість навчання за одним і тим же напрямком може сильно відрізнятись, у залежності від університету.

Сілезький медичний університет:

  • медицина – 33 500 злотих за рік;
  • стоматологія – 40 000 злотих за рік.

Варшавський медичний університет:

  • медицина і стоматологія – по 43 000 злотих за рік.

Медичний університет у Білостоці:

  • фармацевтика – 16 000 злотих за рік;
  • медицина і стоматологія – по 40 000 злотих за рік.