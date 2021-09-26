Закордон 24 проаналізував ціни на найпопулярніші серед українців напрямки навчання. Скільки в середньому коштує рік бакалаврату у польських вишах, залежно від спеціальності, – далі у матеріалі.

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Середня вартість одного року денної форми навчання на бакалавраті у польських вишах: порівняльна таблиця спеціальностей

Напрямок Середня ціна року навчання у злотих Вартість у гривнях (орієнтовно) Адміністрування 8 900 60 520 Англійська філологія 5 500 37 400 Архітектура 10 680 72 620 Будівництво 6 720 45 700 Дизайн інтер'єрів 11 800 80 240 Дієтологія 5 800 39 440 Економіка 12 800 87 050 Косметологія 7 040 47 870 Логістика 6 820 46 380 Машинобудування 6 360 43 250 Менеджмент та виробнича інженерія 6 360 43 250 Міжнародні відносини 7 400 50 320 Педагогіка 5 500 37 400 Право 10 800 73 440 Психологія 7 810 53 110 Управління 12 800 87 050 Фінанси 12 800 87 050 Швидка медична допомога 6 800 46 240

Медичні спеціальності

Найдорожчими у польських вишах традиційно залишаються медичні спеціальності. До слова, вартість навчання за одним і тим же напрямком може сильно відрізнятись, у залежності від університету.

Сілезький медичний університет:

медицина – 33 500 злотих за рік;

стоматологія – 40 000 злотих за рік.

Варшавський медичний університет:

медицина і стоматологія – по 43 000 злотих за рік.

Медичний університет у Білостоці: