Закордон 24 проанализировал цены на самые популярные среди украинцев направления обучения. Сколько в среднем стоит год бакалавриата в польских вузах, в зависимости от специальности, – далее в материале.
На тему Два образования в Польше по стипендиальным программам и обучение в Испании: опыт украинки
Средняя стоимость одного года дневной формы обучения на бакалавриате в польских вузах: сравнительная таблица специальностей
|Направление
|Средняя цена года обучения в злотых
|Стоимость в гривнах (приблизительно)
|Администрирование
|8 900
|60 520
|Английская филология
|5 500
|37 400
|Архитектура
|10 680
|72 620
|Строительство
|6 720
|45 700
|Дизайн интерьера
|11 800
|80 240
|Диетология
|5 800
|39 440
|Экономика
|12 800
|87 050
|Косметология
|7 040
|47 870
|Логистика
|6 820
|46 380
|Машиностроение
|6 360
|43 250
|Менеджмент и производственная инженерия
|6 360
|43 250
|Международные отношения
|7 400
|50 320
|Педагогика
|5 500
|37 400
|Право
|10 800
|73 440
|Психология
|7 810
|53 110
|Управление
|12 800
|87 050
|Финансы
|12 800
|87 050
|Скорая медицинская помощь
|6 800
|46 240
Медицинские специальности
Самыми дорогими в польских вузах традиционно остаются медицинские специальности. К слову, стоимость обучения за одним и тем же направлением может сильно отличаться, в зависимости от университета.
Силезский медицинский университет:
- медицина – 33 500 злотых в год;
- стоматология – 40 000 злотых в год.
Варшавский медицинский университет:
- медицина и стоматология – по 43 000 злотых в год.
Медицинский университет в Белостоке:
- фармацевтика – 16 000 злотых в год;
- медицина и стоматология – по 40 000 злотых в год.