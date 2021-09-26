Закордон 24 проанализировал цены на самые популярные среди украинцев направления обучения. Сколько в среднем стоит год бакалавриата в польских вузах, в зависимости от специальности, – далее в материале.

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Средняя стоимость одного года дневной формы обучения на бакалавриате в польских вузах: сравнительная таблица специальностей

Направление Средняя цена года обучения в злотых Стоимость в гривнах (приблизительно)
Администрирование 8 900 60 520
Английская филология 5 500 37 400
Архитектура 10 680 72 620
Строительство 6 720 45 700
Дизайн интерьера 11 800 80 240
Диетология 5 800 39 440
Экономика 12 800 87 050
Косметология 7 040 47 870
Логистика 6 820 46 380
Машиностроение 6 360 43 250
Менеджмент и производственная инженерия 6 360 43 250
Международные отношения 7 400 50 320
Педагогика 5 500 37 400
Право 10 800 73 440
Психология 7 810 53 110
Управление 12 800 87 050
Финансы 12 800 87 050
Скорая медицинская помощь 6 800 46 240

Медицинские специальности

Самыми дорогими в польских вузах традиционно остаются медицинские специальности. К слову, стоимость обучения за одним и тем же направлением может сильно отличаться, в зависимости от университета.

Силезский медицинский университет:

  • медицина – 33 500 злотых в год;
  • стоматология – 40 000 злотых в год.

Варшавский медицинский университет:

  • медицина и стоматология – по 43 000 злотых в год.

Медицинский университет в Белостоке:

  • фармацевтика – 16 000 злотых в год;
  • медицина и стоматология – по 40 000 злотых в год.