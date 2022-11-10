Поляки скаржаться на різке здороження риби, яку вони подають лише на Різдво

Впродовж двох тижнів перед різдвяними святами у Польщі продають 90% усієї річної продукції коропа. Багато поляків їдять цю рибу раз на рік – на Різдво. Однак у 2022 році короп значно подорожчав, і зростання цін продовжується.

Різдво без коропа? Такий сценарій здається малоймовірним, але зростання цін може змусити багатьох поляків цього року відмовитися від традиційного делікатесу різдвяного столу. За словами виробників, короп уже подорожчав порівняно з минулим роком, і чим ближче до Різдва, тим буде гірше.

Читайте також Як шукати дешеві квитки на літак, автобус і потяг: секрети бюджетних подорожей

Короп – риба, яку поляки подають лише на Різдво

Для різдвяного стола коропа готують дев'ять із десяти польських сімей (87%). Ця риба вважається основною стравою у Сілезії, а також у Кракові, Варшаві, Лодзі та Познані. На півночі країни біля Балтійського узбережжя її їдять нарівні з оселедцем.

Але цього року комусь доведеться відмовитися від святкової страви через надто високу ціну.

Скільки зараз коштує короп у Польщі

Минулого року перед святами кілограм коропа коштував приблизно 20 злотих, цього року вже у жовтні ціна становила 25 – 26 злотих, а ближче до Різдва вона зросте до 30 злотих за кілограм, прогнозують виробники.

З огляду на це, багато хто починає купувати рибу вже зараз, аби заморозити її. Таким чином поляки не переплачуватимуть перед святами.

Свіжий короп прямо зі ставків

Зараз найкраще купувати коропа безпосередньо у виробників, чиї пропозиції можна знайти на популярних сайтах оголошень. Так, один з постачальників із Сілезького воєводства пропонує королівського коропа за ціною 17 злотих за кілограм. Своєю чергою, продавець з провінції Wielkopolski віддає коропа за оптовою ціною 22 – 24 злотих, а в роздріб – 30 – 32 злотих.

Відтак, на сьогодні ціни на коропа сильно відрізняються, а деякі продавці пропонують рибу тільки оптом.

Чому короп подорожчав? Насамперед через ціну на корм для риби, що сильно зросла. Минулого року тонна пшениці коштувала 700 злотих, а цього року – 1600 злотих.