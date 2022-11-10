Різдво без коропа? Такий сценарій здається малоймовірним, але зростання цін може змусити багатьох поляків цього року відмовитися від традиційного делікатесу різдвяного столу. За словами виробників, короп уже подорожчав порівняно з минулим роком, і чим ближче до Різдва, тим буде гірше.

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Короп – риба, яку поляки подають лише на Різдво

Для різдвяного стола коропа готують дев'ять із десяти польських сімей (87%). Ця риба вважається основною стравою у Сілезії, а також у Кракові, Варшаві, Лодзі та Познані. На півночі країни біля Балтійського узбережжя її їдять нарівні з оселедцем.

Але цього року комусь доведеться відмовитися від святкової страви через надто високу ціну.

Скільки зараз коштує короп у Польщі

Минулого року перед святами кілограм коропа коштував приблизно 20 злотих, цього року вже у жовтні ціна становила 25 – 26 злотих, а ближче до Різдва вона зросте до 30 злотих за кілограм, прогнозують виробники.

З огляду на це, багато хто починає купувати рибу вже зараз, аби заморозити її. Таким чином поляки не переплачуватимуть перед святами.

Свіжий короп прямо зі ставків

Зараз найкраще купувати коропа безпосередньо у виробників, чиї пропозиції можна знайти на популярних сайтах оголошень. Так, один з постачальників із Сілезького воєводства пропонує королівського коропа за ціною 17 злотих за кілограм. Своєю чергою, продавець з провінції Wielkopolski віддає коропа за оптовою ціною 22 – 24 злотих, а в роздріб – 30 – 32 злотих.

Відтак, на сьогодні ціни на коропа сильно відрізняються, а деякі продавці пропонують рибу тільки оптом.

Чому короп подорожчав? Насамперед через ціну на корм для риби, що сильно зросла. Минулого року тонна пшениці коштувала 700 злотих, а цього року – 1600 злотих.