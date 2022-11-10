Рождество без карпа? Такой сценарий кажется маловероятным, но рост цен может заставить многих поляков в этом году отказаться от традиционного деликатеса рождественского стола. По словам производителей, карп уже подорожал по сравнению с прошлым годом и чем ближе к Рождеству, тем будет хуже.

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Карп – рыба, которую поляки подают только на Рождество

Для рождественского стола карпа готовят девять из десяти польских семей (87%). Эта рыба считается основным блюдом в Силезии, а также в Кракове, Варшаве, Лодзи и Познани. На севере страны у Балтийского побережья ее едят наравне с селедкой.

Но в этом году кому-то придется отказаться от праздничного блюда из-за слишком высокой цены.

Сколько сейчас стоит карп в Польше

В прошлом году перед праздниками килограмм карпа стоил примерно 20 злотых, в этом году уже в октябре цена составляла 25 – 26 злотых, а ближе к Рождеству она вырастет до 30 злотых за килограмм , прогнозируют производители.

Учитывая это, многие начинают покупать рыбу уже сейчас, чтобы заморозить ее. Таким образом, поляки не будут переплачивать перед праздниками.

Свежий карп прямо из прудов

Сейчас лучше покупать карпа непосредственно у производителей, чьи предложения можно найти на популярных сайтах объявлений. Так, один из поставщиков из Силезского воеводства предлагает королевского карпа по цене 17 злотых за килограмм. В свою очередь продавец из провинции Wielkopolski отдает карпа по оптовой цене 22 – 24 злотых, а в розницу – 30 – 32 злотых.

Следовательно, на сегодня цены на карпа сильно отличаются, а некоторые продавцы предлагают рыбу только оптом.