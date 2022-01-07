Скільки грошей жителі Чехії перерахували на благочинність за 2021 рік: цікаві дані

Через пандемію коронавірусу більшість людей у Чехії відчули фінансові труднощі. Однак, це не завадило жителям країни у 2021 році перерахували сотні мільйонів крон на благодійність.

Пандемія змінила життєві пріоритети людей. Відтак, матеріальні блага стали менш важливі за здоров'я, взаємодопомогу та підтримку.

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Скільки жителі Чехії віддали на благочинність за минулий рік

За словами Кароліни Емануелової, прессекретарки некомерційної організації ADRA, У 2021 році майже половина населення Чехії (понад 41%) зробила свій внесок у благодійність.

Лише на допомогу жителям Південної Моравії, які постраждали від руйнівного торнадо 24 червня, чехи перерахували понад 700 мільйонів крон. Нагадуємо, що тоді сильний вітер, швидкість якого сягала 300 кілометрів на годину, зруйнував 1 200 будинків, близько 200 з яких не підлягали відновленню. Збитки від стихійного лиха склали десятки мільярдів крон.

Пожертви онлайн минулого року робили 306 тисяч благодійників. Для порівняння, у 2020 році таких було менше, ніж 155 тисяч.