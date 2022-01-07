Пандемия сменила жизненные приоритеты людей. Следовательно, материальные блага стали менее важны, чем здоровье, взаимопомощь и поддержка.

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Сколько жители Чехии отдали на благотворительность за прошлый год

По словам Каролины Эмануэловой , пресс-секретаря некоммерческой организации ADRA, в 2021 году почти половина населения Чехии (более 41%) внесла свой вклад в благотворительность.

Только на помощь жителям Южной Моравии, пострадавшим от разрушительного торнадо 24 июня, чехи перечислили более 700 миллионов крон. Напоминаем, что тогда сильный ветер, скорость которого достигала 300 километров в час, разрушил 1 200 домов, около 200 из которых не подлежали восстановлению. Ущерб от стихийного бедствия составил десятки миллиардов крон.