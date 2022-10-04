Які витрати українців в Польщі за перше півріччя 2022 року

Відтак, за перші 6 місяців поточеного року громадяни України залишили в польських магазинах (включаючи оплату різних послуг) 2,1 мільярда злотих. А це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року і на 24% більше, ніж за цей же період 2020 року.

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При цьому до пандемії у 2016 – 2019 роках українці витрачали за пів року в Польщі в середньому 3,4 мільярда злотих. У 2020 році цей показних різко впав до 1,7 мільярда злотих, а в першій половині 2021 року наші земляки залишили в Польщі лише 1 мільярд злотих.

Ефект війни та збільшення кількості перетинів кордону були помітні у витратах українців уже в січні – березні. Тепер ця тенденція закріпилася, і якщо не буде перелому ходу війни, ці витрати, ймовірно, залишаться на високому рівні в наступні квартали. Це означає, що ми можемо повернутися до результатів витрат українців, зафіксованих до пандемії. Тоді наші східні сусіди щоквартально витрачали в Польщі в середньому 2 мільярди злотих,

– зазначив Кшиштоф Інглот, засновник Personnel Service та експерт з ринку праці.

Фахівці кадрової служби додали, що через повномасштабну російсько-українську війну, за даними Прикордонної служби, кордон з Польщею перетнули понад 6,6 мільйона українців.