Какие расходы украинцев в Польше за первое полугодие 2022 года

За первые 6 месяцев текущего года граждане Украины оставили в польских магазинах (включая оплату различных услуг) 2,1 миллиарда злотых. А это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 24% больше, чем за этот же период 2020 года.

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При этом до пандемии в 2016 – 2019 годах украинцы тратили за полгода в Польше в среднем 3,4 миллиарда злотых. В 2020 году этот показатель резко упал до 1,7 миллиарда злотых, а в первой половине 2021 года наши земляки оставили в Польше лишь 1 миллиард злотых.

Эффект войны и увеличение количества пересечений границы были заметны в расходах украинцев уже в январе – марте. Теперь эта тенденция закрепилась, и если не будет перелома хода войны, эти расходы, вероятно, останутся на высоком уровне в последующие кварталы. Это значит, что мы можем вернуться к результатам расходов украинцев, зафиксированных до пандемии. Тогда наши восточные соседи ежеквартально тратили в Польше в среднем 2 миллиарда злотых,

– отметил Кшиштоф Инглот, основатель Personnel Service и эксперт по рынку труда.