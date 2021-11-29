Такою інформацією поділилася Ірина Раріх, уповноважена у справах іноземців польського Валбжиха. Це місто розташоване на південному заході країни.

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Потрібно хоча б 2 000 злотих на перший місяць

За словами українки, найбільше доведеться витратити на оренду житла. Якщо перший місяць жити у хостелі, потрібно буде заплатити близько 500 – 700 злотих. Це 3 250 – 4550 гривень станом на 29 листопада. Польська SIM-картка й користування зв'язком обійдеться приблизно у 60 злотих (390 гривень).

Варто купити й проїзний, аби користуватися громадським транспортом. Найбюджетніший з таких обійдеться у 100 злотих на місяць (650 гривень). Щонайменше 300 – 400 злотих ( 1950 – 2600 гривень) підуть на продукти.

Тож загалом одній людині варто брати із собою приблизно 2 000 польських злотих (13 000 гривень – 24 канал). Це щоб дожити до першої зарплати,

– пояснила Раріх.

При цьому, уповноважена у справах іноземців уточнила, що заробітню плату в Польщі видають у десятий день місяця – незалежно від того, де і ким працює людина.

Перевага працевлаштування у великій компанії

Крім цього, Раріх розповіла, куди найкраще влаштовуватися на роботу в Польщі. Вона вважає, що варто обирати великі підприємства. Мовляв, кадровики в таких компаніях добре розбираються у документах, які треба оформити українцю, аби легалізуватися у країні. Натомість у меншій фірмі є ймовірність стати першим та, можливо, останнім українцем. Тож не факт, що там знатимуть, як правильно організувати весь цей процес.

Зверніть увагу! За словами польського посла Андрія Дещиці, станом на листопад 2021 року в Польщі перебували майже 2 мільйона українців. Мовиться про тих, хто офіційно легалізований у країні.