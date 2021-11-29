Такой информацией поделилась Ирина Рарих, уполномоченная по делам иностранцев польского Валбжиха. Этот город расположен на юго-западе страны.

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Нужно хотя бы 2 000 злотых в первый месяц

По словам украинки, больше придется потратить на аренду жилья. Если первый месяц жить в хостеле, нужно будет заплатить около 500 – 700 злотых. Это 3250 – 4550 гривен по состоянию на 29 ноября. Польская SIM-карта и использование связи обойдется примерно в 60 злотых (390 гривен).

Следует купить и проездной, чтобы пользоваться общественным транспортом. Самый бюджетный из таких обойдется в 100 злотых в месяц (650 гривен). По меньшей мере, 300 – 400 злотых (1950 – 2600 гривен) пойдут на продукты.

В общем, одному человеку стоит брать с собой примерно 2 000 польских злотых (13 000 гривен – 24 канал). Это чтобы дожить до первой зарплаты,

– объяснила Рарих.

При этом уполномоченная по делам иностранцев уточнила, что заработную плату в Польше выдают в десятый день месяца – независимо от того, где и кем работает человек.

Преимущество трудоустройства в крупной компании

Кроме того, Рарих рассказала, куда лучше всего устраиваться на работу в Польше. Она считает, что следует выбирать крупные предприятия. Мол, кадровики в таких компаниях хорошо разбираются в документах, которые нужно оформить украинцу, чтобы легализоваться в стране. В меньшей фирме есть вероятность стать первым и, возможно, последним украинцем. Не факт, что там будут знать, как правильно организовать весь этот процесс.

Обратите внимание! По словам польского посла Андрея Дещицы, на ноябрь 2021 года в Польше находились почти 2 миллиона украинцев. Речь идет о тех, кто официально легализован в стране.