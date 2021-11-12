Скільки грошей діаспора передає в Україну: Чолій назвав суму за 6 років

Упродовж 2014 – 2020 років діаспора передала з-за кордону в Україну понад 74 мільярда доларів. Це у понад 6 разів більше, ніж, наприклад, розмір кредитів від МВФ за той же ж період.

Такі дані озвучив Євген Чолій, колишній президент Світового конґресу українців. З 2019 року він очолює Громадську організацію "Україна – 2050", а з 2020 року – є почесним консулом України у канадському Монреалі.

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Внесок діаспори у фінансову систему батьківщини Чолій прокоментував 11 листопада. Тоді він взяв участь у бесіді в рамках проєкту посольства України у Хорватії. Двічі на місяць дипломати проводять тематичні бесіди з експертами, вченими й дипломатами.

Чолій порівняв кредити МВФ та перекази українців

"Між 2014 та 2020 роками МВФ надав Україні кредитів на 12 мільярдів доларів США", – відзначив почесний консул. Й навів для порівняння дані Світового банку про діаспору.

За цей же ж час українців, які утримують свої сім'ї на батьківщині, передали з-за кордону в фінансову систему України понад 74 мільярди доларів США,

– наголосив він.

Й додав, що тільки упродовж 2020 року діаспора перерахувала в Україну близько 14 мільярдів доларів. При цьому, сума кредитів від Міжнародного валютного фонду була майже у 7 разів меншою й сягала 2,1 мільярда доларів.

Важливий внесок української діаспори

Колишній президент СКУ також пояснив, що саме завдяки діаспорі вдалося придбати приміщення для посольства й резиденції посла України в Канаді. А також – для генеральних консульств України у Нью-Йорку та Чикаго й постійного представництва ООН у Нью-Йорку. Що найважливіше – саме закордонні українці зробили дуже багато для визнання світом відновлення Незалежності України.