Так, лише за 8 робочих днів (станом на 5 квітня) з початку спеціальної програми з обміну гривні на злоті 28 тисяч громадян України здійснили конвертацію валюти. Якщо говорити про загальну суму, то це – 209 мільйонів гривень. Про це розповіла директорка департаменту емісії та казначейства Національного банку Польщі Барбара Ярошек.

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Програма стартувала 25 березня, і на восьмий операційний день майже 28 тисяч громадян вже обміняли понад 209 мільйонів гривень за курсом 0,14 злотого за гривню. Що нас трохи здивувало – не кожен громадянин України обмінює максимальну суму у 10 тисяч гривень. Іноді менше, – сказала Ярошек.

Програму конвертації гривні в злоті проводить Національний банк Польщі у співпраці з PKO BP. Повнолітні українці можуть обміняти до 10 тисяч гривень з особи в окремих відділеннях PKO BP. Відділення приймають банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Narodowy Bank Polski буде купувати гривні в польських банках готівкою, яку ті отримали від громадян України, а потім обмінювати її в НБУ за тим же курсом. Національний банк України викупить у НБП готівкою до 10 мільярдів гривень. Барбара Ярошек додала, що контракт з НБУ діє три місяці.

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