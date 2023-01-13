Скільки годин провели у заторах водії польських та інших міст світу: рейтинг за 2022 рік

Американська компанія INRIX, яка спеціалізується на аналітиці транспорту і займається питаннями організації дорожнього руху, опублікувала свіжий рейтинг Global Traffic Scorecard. Дослідження показало, де у світі в 2022 році був найбільший рівень заторів.

Загалом експерти проаналізували ситуацію з трафіком у 989 містах по всьому світу за період з січня по жовтень 2022-го. А як щодо рівня заторів у Польщі? Так, до переліку потрапила Варшава і ще шість польських міст.

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7 найзавантаженіших міст Польщі

У світовому рейтингу Global Traffic Scorecard автори згадали сім польських міст. Вроцлав опинився на 35 місці загального переліку, але це перша позиція відносно усіх інших міст Польщі. Відтак, вроцлавські водії, згідно з дослідженням, за минулі десять місяців витратили в заторах 53 години життя.

То ж скільки годин провели в заторах водії з інших міст? Ось повна картина щодо польського трафіку за 2022 рік:

Вроцлав – 35 місце – 80 годин у заторах;

Познань – 44 місце – 74 години;

Варшава – 51 місце – 64 години;

Краків – 53 місце – 66 годин;

Лодзь – 78 місце – 58 годин;

Гданськ – 199 місце – 37 годин;

Катовіце – 250 місце – 34 години.

Яка ситуація з трафіком у світі: дані за 2022 рік

У 2022 році загальний рейтинг очолив Лондон. З січня по жовтень місцеві водії провели у пробках 156 годин. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. На другому місці – Чикаго (155 годин у пробках). Трійку лідерів замикає Париж (138 годин).

10 міст світу з найзавантаженішим трафіком 2022 / Фото INRIX

ТОП-10 міст світу з наймасштабнішими пробками у 2022 році

Лондон – 156 годин в заторах;

Чикаго – 155 годин;

Париж – 138 годин;

Бостон – 134 години;

Нью-Йорк – 117 годин;

Богота – 122 години;

Торонто – 118 годин;

Філадельфія – 114 годин;

Маямі – 105 годин;

Палермо – 121 година.

Експерти вивчали дані, отримані здебільшого від операторів супутникової навігації та міських систем моніторингу, вираховували час, який витрачає у пробках середньостатистичний водій.