Загалом експерти проаналізували ситуацію з трафіком у 989 містах по всьому світу за період з січня по жовтень 2022-го. А як щодо рівня заторів у Польщі? Так, до переліку потрапила Варшава і ще шість польських міст.
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7 найзавантаженіших міст Польщі
У світовому рейтингу Global Traffic Scorecard автори згадали сім польських міст. Вроцлав опинився на 35 місці загального переліку, але це перша позиція відносно усіх інших міст Польщі. Відтак, вроцлавські водії, згідно з дослідженням, за минулі десять місяців витратили в заторах 53 години життя.
То ж скільки годин провели в заторах водії з інших міст? Ось повна картина щодо польського трафіку за 2022 рік:
- Вроцлав – 35 місце – 80 годин у заторах;
- Познань – 44 місце – 74 години;
- Варшава – 51 місце – 64 години;
- Краків – 53 місце – 66 годин;
- Лодзь – 78 місце – 58 годин;
- Гданськ – 199 місце – 37 годин;
- Катовіце – 250 місце – 34 години.
Яка ситуація з трафіком у світі: дані за 2022 рік
У 2022 році загальний рейтинг очолив Лондон. З січня по жовтень місцеві водії провели у пробках 156 годин. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. На другому місці – Чикаго (155 годин у пробках). Трійку лідерів замикає Париж (138 годин).
10 міст світу з найзавантаженішим трафіком 2022 / Фото INRIX
ТОП-10 міст світу з наймасштабнішими пробками у 2022 році
- Лондон – 156 годин в заторах;
- Чикаго – 155 годин;
- Париж – 138 годин;
- Бостон – 134 години;
- Нью-Йорк – 117 годин;
- Богота – 122 години;
- Торонто – 118 годин;
- Філадельфія – 114 годин;
- Маямі – 105 годин;
- Палермо – 121 година.
Експерти вивчали дані, отримані здебільшого від операторів супутникової навігації та міських систем моніторингу, вираховували час, який витрачає у пробках середньостатистичний водій.