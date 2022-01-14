Скільки в Чехії українців: дані перепису населення 2021

Навесні минулого року у Чехії відбувся новий перепис населення. За його результатами, серед іноземців в Чехії найбільше українців.

Про це повідомляє Чеське статистичне управління. Перепис тривав з 27 квітня до 11 травня та був першим в історії, який було проведено в онлайн-режимі.

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Скільки в Чехії громадян України

За результатами проведених підрахунків, у 2021 році в Чехії проживало 10 524 167 жителів. Частка іноземців в країні склала 4,7%. З часу попереднього перепису, який робили у 2011 році, населення країни збільшилось на 87,6 тисячі людей.

Найчисленнішою групою серед іноземців в Чехії є громадяни України. У попередньому році таких було 1,4%. Друге місце посіли громадяни Словаччини (0,9%), а третє – В'єтнаму (0,5%). Резиденти з іноземним громадянством з країн ЄС становили 1,5% населення, а за межами ЄС – 3,2%.

Також перепис допоміг визначити середній вік жителя Чехії. У 2021 році він становив 42,7 роки.

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