Об этом сообщает Чешское статистическое управление . Перепись длилась с 27 апреля по 11 мая и была первой в истории, проведенной в онлайн-режиме .

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Сколько в Чехии граждан Украины

По результатам проведенных подсчетов, в 2021 году в Чехии проживало 10 524 167 человек . Доля иностранцев в стране составила 4,7% . Со времени предварительной переписи, которую делали в 2011 году, население страны увеличилось на 87,6 тысячи человек.

Самой многочисленной группой среди иностранцев в Чехии являются граждане Украины . В предыдущем году таковых было 1,4% . Второе место заняли граждане Словакии (0,9%), третье – Вьетнаму (0,5%). Резиденты с иностранным гражданством из стран ЕС составили 1,5% населения, а за пределами ЕС – 3,2%.

Также перепись помогла определить средний возраст жителя Чехии. В 2021 году он составлял 42,7 года .