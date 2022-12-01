Про ситуацію на чеському ринку праці та можливості для українських трудових мігрантів в Чехії розповіли експерти міграційної платформи EWL, пише 24 канал.

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Скільки українців знайшли роботу в Чехії та де вони працюють

Офіційно в Чехії працевлаштовано майже 100 тисяч біженців з України, а це практично кожен 5-ий власник візи тимчасового захисту. Від 24 лютого поточного року Чехія видала понад 460 тисяч таких віз. З усім тим, чеські прикордонники й надалі фіксують стабільний потік новоприбулих громадян України.

Частина біженців, які приїхали в перші місяці війни, вже повернулися в Україну. Зараз залишаються і йдуть працювати до Чехії мешканці Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Дніпра. Вихідців із Заходу України, які працюють в Чехії – десь 10%,

– розповідає директорка з питань міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Міхаліна Селєвіч.

Серед затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз – працівник з виробництва запчастин для автомобілів. Річ у тому, що в країні розташовані заводи багатьох міжнародних брендів, відтак є хороший вибір роботи у цій галузі. Крім цього, часто набирають працівників з комплектації продукції на склади та в сфері логістики.

Заробітні плати в Чехії залежать від регіону та сфери діяльності. В середньому тут можна отримати 18 – 35 тисяч крон на місяць (близько 28,5 – 55,6 тисячі гривень).

Переважна більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для своїх працівників. І навіть можуть розмістити родину. Деякі підприємства забезпечують своїх працівників безкоштовним харчуванням або за пільговими цінами,

– додає Міхаліна Селєвіч.

Чехія є третьою країною за кількістю зареєстрованих українських біженців у регіоні після Польщі та Німеччини, а також з найбільшою кількістю переселенців з України на душу населення у світі. Зараз в Чехії перебуває приблизно від 355 до 390 тисяч українців, які втекли від війни.