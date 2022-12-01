О ситуации на чешском рынке труда и возможностях для украинских трудовых мигрантов в Чехии рассказали эксперты миграционной платформы EWL, пишет 24 канал.

Читайте также Советы водителям грузовых автомобилей: как подготовиться к рейсу

Сколько украинцев нашли работу в Чехии и где они работают

Официально в Чехии трудоустроено почти 100 тысяч беженцев из Украины, а это практически каждый 5-й обладатель визы временной защиты. С 24 февраля текущего года Чехия выдала более 460 тысяч таких виз. Со всем тем, чешские пограничники и дальше фиксируют стабильный поток вновь прибывших граждан Украины.

Часть беженцев, приехавших в первые месяцы войны, уже вернулись в Украину. Сейчас остаются и идут работать в Чехию жители Запорожья, Николаева, Одессы, Мариуполя, Днепра. Выходцев с Запада Украины, работающих в Чехии – где-то 10%,

– рассказывает директор по вопросам международного развития миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

Среди востребованных профессий и актуальных вакансий в Чехии – работник по производству запчастей для автомобилей. Дело в том, что в стране расположены заводы многих международных брендов, поэтому хороший выбор работы в этой отрасли. Кроме того, часто набирают работников по комплектации продукции на склады и в сфере логистики.

Заработная плата в Чехии зависит от региона и сферы деятельности. В среднем здесь можно получить 18 – 35 тысяч крон в месяц (около 28,5 – 55,6 тысячи гривен).

Большинство работодателей предлагают бесплатное жилье для своих работников. И даже могут разместить семью. Некоторые предприятия обеспечивают своих работников бесплатным питанием или по льготным ценам,

– добавляет Михалина Селевич.

Чехия – третья страна по количеству зарегистрированных украинских беженцев в регионе после Польши и Германии, а также с наибольшим количеством переселенцев из Украины на душу населения в мире. Сейчас в Чехии находится примерно от 355 до 390 тысяч украинцев, сбежавших от войны.