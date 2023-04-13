За результатами опитування, проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, майже 3/4 українських біженців, які перебувають у Польщі, залишаються у цій країні на Великодні свята. Майже половина з них проведуть цей час разом зі своїми родинами, які також перебувають у Польщі, пише 24 канал.

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Українці залишатимуться в Польщі на Великдень

Дослідження показало, що 74% українських біженців в Польщі планують провести великодній період за кордоном. Серед головних причин такого рішення респонденти називають побоювання та труднощі, пов’язані з війною, яка триває в Україні (46%), а також перебування сімей та родичів у Польщі (31%). Лише 14% респондентів визнали, що причиною перебування у Польщі в цей час є оплачувана робота.

45% біженців проведуть Великдень з родиною в Польщі, а кожен третій респондент (36%) зв’яжеться (телефоном або онлайн) зі своїми близькими, які не проживають у Польщі. Кожен дев'ятий біженець (11%) заявляє, що проведе Великдень з польськими друзями.

На думку авторів дослідження, це свідчить про поглиблення зв’язків між сусідніми народами, а також про культурну близькість.

Це доказ того, що поляки та українці дуже швидко вибудовують стосунки, засновані на взаємоповазі та взаєморозумінні. Тому так важливо, щоб цей час став можливістю відкритися для спільних зустрічей і розмов, зрозуміти емоції, які мають гості з України,

– коментує результати дослідження Анджей Коркус, голова правління Міграційної платформи EWL.

Крім цього, дослідження показує, що найбільша група переселенців з України, які прибули до Польщі (36%), цьогорічний Великдень святкуватимуть за східною традицією, тобто за юліанським календарем – 16 квітня. Проте 23% респондентів заявляють, що святкуватимуть за обома календарями, а 20% – лише за григоріанським (9 квітня).

До слова! Дослідження "Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі" було проведене 23 – 28 березня 2023 року в різних містах та регіонах Польщі, в тому числі у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Зеленій Гурі, Серадзі, Тарнові, Перемишлі, Шидловці, Вадовіце та Криниці Гурській. В опитуванні взяли участь 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року через повномасштабну війну Росії проти України.