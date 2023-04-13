По результатам опроса, проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, почти 3/4 украинских беженцев, находящихся в Польше, остаются в этой стране на Пасху. Почти половина из них проведут это время вместе со своими семьями, также находящимися в Польше, пишет 24 канал.

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Украинцы будут оставаться в Польше на Пасху

Исследование показало, что 74% украинских беженцев в Польше планируют провести пасхальный период за границей. Среди главных причин такого решения респонденты называют опасения и трудности, связанные с продолжающейся войной в Украине (46%), а также пребывание семей и родственников в Польше (31%). Только 14% респондентов признали, что причиной пребывания в Польше в настоящее время является оплачиваемая работа.

45% беженцев проведут Пасху с семьей в Польше, а каждый третий респондент (36%) свяжется (телефоном или онлайн) со своими близкими, не проживающими в Польше. Каждый девятый беженец (11%) заявляет, что проведет Пасху с польскими друзьями.

По мнению авторов исследования, это свидетельствует об углублении связей между соседними народами, а также о культурной близости.

Это доказательство того, что поляки и украинцы очень быстро выстраивают отношения, основанные на взаимоуважении и взаимопонимании. Поэтому так важно, чтобы это время стало возможностью открыться для совместных встреч и разговоров, понять эмоции, которые имеют гости из Украины,

– комментирует результаты исследования Анджей Коркус, глава правления Миграционной платформы EWL.

Кроме этого, исследование показывает, что крупнейшая группа переселенцев из Украины, прибывших в Польшу (36%), Пасху этого года будут праздновать по восточной традиции, то есть по юлианскому календарю – 16 апреля. Однако 23% респондентов заявляют, что будут праздновать по обоим календарям, а 20% – только по григорианскому (9 апреля).

К слову! Исследование "Военные беженцы из Украины. Пасха в Польше" было проведено 23 – 28 марта 2023 года в разных городах и регионах Польши, в том числе в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Зеленой Гуре, Серадзе, Тарнове, Перемышле, Шидловце, Вадовице. и Колодцы Гурской. В опросе приняли участие 400 граждан Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной войны России против Украины.