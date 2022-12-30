Так, за період з 9 березня по 28 грудня в Іспанії було оформлено майже 161 тисячу тимчасових захистів для громадян України. Про це в пресрелізі повідомило МВС Іспанії.

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Скільки українців отримали статус тимчасового захисту в Іспанії

За даними на 28 грудня, загалом в Іспанії було оформлено та надано 160 537 тимчасових захистів громадянам України з моменту початку цієї процедури 9 березня,

– йдеться в пресреліз відомства.

У жовтні МВС Іспанії заявило, що королівство прихистило понад 150 тисяч біженців з України з березня 2022 року. За його інформацією, тоді 64,1% людей, які отримали тимчасовий захист, склали жінки (96 192 тисячі осіб). При цьому 34,55% біженців були віком до 18 років, 25,09% – від 19 до 35 років, 33,76% – від 36 до 64 років і 6,6% – старші як 65 років.

Також у міністерстві зазначили, що країна прагне боротися зі злочинами на ґрунті ненависті з метою захисту прав та свобод людини. Зокрема, по всій Іспанії були створені спеціалізовані групи боротьби з подібними злочинами як у Національній поліції, так і в Громадянській гвардії.

До слова! За даними ООН у справах біженців, 4 мільйонів 805,53 тисячі українців, які покинули Україну в пошуках порятунку від повномасштабної війни, отримали статус тимчасового захисту в ЄС. На сьогодні це одна з найбільших криз переміщення людей у світі.