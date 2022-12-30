Так, за период с 9 марта по 28 декабря в Испании было оформлено почти 161 тысяч временных защит для граждан Украины. Об этом в пресс-релизе сообщило МВД Испании.

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Сколько украинцев получили статус временной защиты в Испании

По данным на 28 декабря, в Испании было оформлено и предоставлено 160 537 временных защит гражданам Украины с момента начала этой процедуры 9 марта,

– говорится в пресс-релизе ведомства.

В октябре МВД Испании заявило, что королевство приютило более 150 тысяч беженцев из Украины с марта 2022 года. По его информации, тогда 64,1% людей, получивших временную защиту, составили женщины (96 192 тысяч человек). При этом 34,55% беженцев были в возрасте до 18 лет, 25,09% – от 19 до 35 лет, 33,76% – от 36 до 64 лет и 6,6% – старше 65 лет.

Также в министерстве отметили, что страна стремится бороться с преступлениями на почве ненависти с целью защиты прав и свобод человека. В частности, по всей Испании были созданы специализированные группы по борьбе с подобными преступлениями как в Национальной полиции, так и в Гражданской гвардии.

К слову! По данным ООН по делам беженцев, 4 миллиона 805,53 тысячи украинцев, покинувших Украину в поисках спасения от полномасштабной войны, получили статус временной защиты в ЕС. Сегодня это один из крупнейших кризисов перемещения людей в мире.