Скільки біженців перетнули кордон за тиждень війни Росії проти України
Джерело:Time
З початку вторгнення російських військ в Україну на західних кордонах утворюють шалені черги з біженців. У ООН оцінили кількість українців, які знайшли прихисток від війни за межами нашої країни з 24 лютого.
Так, за підрахунками ООН майже мільйон, а саме – 934 тисяч біженців покинули Україну станом на початок восьмої доби злочинних військових дій окупантів на території наших земель.
І ще Термін дії закордонних паспортів України дозволили продовжити на тлі війни
Які країни ЄС прийняли українських біженців
- Польща – 505 тисяч;
- Угорщина – 116 тисяч;
- Молдова – 79 тисяч;
- Словаччина – 71 200 осіб.
Проте не Європою єдиною обійшлося. Є частка українців, які втекли від війни у Росію. Східний сусід прийняв майже 43 тисячі осіб.
У ООН очікують, що темпи вимушеного переселення лише зростатимуть, оскільки ворог цинічно обстрілює великі українські міста. За попередніми даними, 4 мільйони людей можуть залишити Україну, шукаючи прихисток від війни.
Ми є свідками того, що може стати найсерйознішою кризою з біженцями в Європі у цьому столітті, – заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!