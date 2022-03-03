Так, за підрахунками ООН майже мільйон, а саме – 934 тисяч біженців покинули Україну станом на початок восьмої доби злочинних військових дій окупантів на території наших земель.

І ще Термін дії закордонних паспортів України дозволили продовжити на тлі війни

Які країни ЄС прийняли українських біженців

Польща – 505 тисяч;

– 505 тисяч; Угорщина – 116 тисяч;

– 116 тисяч; Молдова – 79 тисяч;

– 79 тисяч; Словаччина – 71 200 осіб.

Проте не Європою єдиною обійшлося. Є частка українців, які втекли від війни у Росію. Східний сусід прийняв майже 43 тисячі осіб.

У ООН очікують, що темпи вимушеного переселення лише зростатимуть, оскільки ворог цинічно обстрілює великі українські міста. За попередніми даними, 4 мільйони людей можуть залишити Україну, шукаючи прихисток від війни.

Ми є свідками того, що може стати найсерйознішою кризою з біженцями в Європі у цьому столітті, – заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

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