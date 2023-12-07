Тисячі потягів – скасовано: у Німеччині розпочинається масштабний залізничний страйк

Великий залізничний страйк профспілок руйнує плани німців на вихідні. Адже тисячі потягів не вирушать з вокзалів.

Тисячі скасувань залізничних рейсів по всій Німеччині чекають на пасажирів. Цього разу страйкує профспілка машиністів GDL. Протест триватиме з вечора четверга 7 грудня і до вечора п'ятниці 8 грудня. Що пропонують робити людям, які купили квитки?

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Німецькі потяги зупиняться на добу

Німецькі залізниці пропонують переносити поїздку на інші дати або повертають гроші за квитки на четвер – п'ятницю.

Профспілка машиністів закликає страйкувати всіх працівників міських залізниць Берліна і Гамбурга, а також міжміських і регіональних перевезень.

Страйк торкнеться Deutsche Bahn, а також регіональних залізничних операторів Transdev, AKN Eisenbahn і City-Bahn Chemnitz. Машиністи вимагають скорочення робочого часу до 35 годин (зараз норма 38 годин) та збільшення зарплати на 555 євро.

Профспілка машиністів псує другий вікенд Адвенту мільйонам непричетних людей. Несподіваний страйк незадовго до зміни розкладу є безвідповідальним,

– критикують протестувальників у компанії Deutsche Bahn.

На що розраховувати пасажирам?

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn хоче зберегти близько 20% міжміських перевезень під час цього страйку. А квитки на скасовані рейси дозволять перенести на найближчі дати або повернуть за них кошти.

Машиністи з профспілки GDL пообіцяли, що більше не будуть страйкувати до 7 січня. Минулого разу вони влаштовували акції на залізниці 15 та 16 листопада. Тоді під час 20-годинної перерви в роботі було скасовано 80% міжміських рейсів. У деяких регіонах люди застрягли через те, що не було ні потягів, ні електричок.

Погода в Європі може спричинити проблеми з транспортом

Тож, якщо ви або ваші знайомі сьогодні-завтра запланували подорож німецьким потягом, краще уточнити актуальність рейсу на сайті перевізника.

Туристів у Європі попереджають про холодний та сніжний грудень. Погодні умови можуть вплинути на транспортне сполучення: можливі затримки та скасування рейсів і зупинки потягів.

На початку місяця Німеччину замело снігом та накрило крижаним дощем. Через це стався збій у роботі аеропорту Мюнхена. Рейси скасували або затримали з 6:00 ранку до 12:00 5 грудня. Потяги в країні також скасовувались або сильно затримувались через несприятливі погодні умови.