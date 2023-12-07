Тысячи отмененных железнодорожных рейсов по всей Германии ждут пассажиров. В этот раз бастует профсоюз машинистов GDL. Протест продлится с вечера четверга 7 декабря и до вечера пятницы 8 декабря. Что предлагают делать людям, купившим билеты?

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Немецкие поезда остановятся на сутки

Немецкие железные дороги предлагают переносить поездку на другие даты или возвращают деньги за билеты на четверг – пятницу.

Профсоюз машинистов призывает бастовать всех работников городских железных дорог Берлина и Гамбурга, а также междугородних и региональных перевозок.

Забастовка коснется Deutsche Bahn, а также региональных железнодорожных операторов Transdev, AKN Eisenbahn и City-Bahn Chemnitz. Машинисты требуют сокращения рабочего времени до 35 часов (в настоящее время норма 38 часов) и увеличения зарплаты на 555 евро.

Профсоюз машинистов портит второй уикенд Адвента миллионам непричастных людей. Неожиданная забастовка незадолго до смены расписания является безответственной,

– критикуют протестующих в компании Deutsche Bahn.

На что рассчитывать пассажирам?

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn хочет сохранить около 20% междугородных перевозок во время этой забастовки. А билеты на отмененные рейсы позволят перенести на ближайшие даты или вернут за них средства.

Машинисты из профсоюза GDL пообещали, что больше не будут бастовать до 7 января. В прошлый раз они устраивали акции на железной дороге 15 и 16 ноября. Тогда во время 20-часового перерыва в работе было отменено 80% междугородных рейсов. В некоторых регионах люди застряли из-за того, что не было ни поездов, ни электричек.

Итак, если вы или ваши знакомые сегодня-завтра запланировали путешествие на немецком поезде, лучше уточнить актуальность рейса на сайте перевозчика.

Погода в Европе может вызвать проблемы с транспортом

Туристов в Европе предупреждают о холодном и снежном декабре. Погодные условия могут повлиять на транспортное сообщение: возможны задержки и отмены рейсов и остановки поездов.

В начале месяца Германию замело снегом и накрыло ледяным дождем. Из-за этого произошел сбой в работе аэропорта Мюнхена. Рейсы отменили или задержали с 6:00 утра до 12:00 5 декабря. Поезда в стране также отменялись или сильно задерживались из-за неблагоприятных погодных условий.