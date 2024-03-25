Є затримані: біля російського посольства у Ризі зірвали плакати на підтримку України

Активіст Яніс Пелцис повідомив, що двоє жінок зривали плакати на підтримку України, розміщені біля посольства Росії у Ризі. Ще один чоловік знімав ганебний процес на відео.

Пелциса обурило те, що правоохоронці не звертали уваги на те, що відбувалося. Водночас згодом у поліції спростували інформацію.

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Що сказали у поліції

Гіта Гжибовська – представниця державної поліції – розповіла, що коли правоохоронці виявляють порушення, спрямовані проти підтримки України, людей притягують до відповідальності. Зокрема, мовиться про інциденти, коли псують відповідні плакати.

Гжибовська додала, що за суботу й неділю через псування плакатів оштрафували двох людей. Окрім того, знятий на відео момент також неодмінно перевірять.

Біля посольства Росії у Ризі зривали плакати на підтримку України: дивіться відео

Окрім того, наголосили: упродовж вихідних біля посольства Росії у Ризі затримали декількох людей.

Раніше у Ризі ухвалили важливе рішення

Цивілізований світ продовжує позбавлятися від усього російського. Зокрема, назв вулиць. Тепер Рига очиститься від вулиці Московської. Наголошують, що її розділять на дві вулиці: ділянку від Набережної 13 січня до Острівного мосту назвуть вулицею Ластадіяс, а другу частину – Латгалес.